H Microsoft ετοιμάζεται για ένα νέο «ειδικό» event στις 21 Σεπτεμβρίου

Τι θα φέρει η αμερικανική εταιρεία στο προσκήνιο αυτή τη φορά;

Η Microsoft ξεκίνησε να στέλνει μια σειρά προσκλήσεων στα ΜΜΕ για ένα μυστηριώδες «ειδικό» event που θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Η πρόσκληση αναφέρει χαρακτηριστικά «σημειώστε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σας την 21η Σεπτεμβρίου 2023 για ένα ειδικό Microsoft event».

Η αμερικανική εταιρεία συνήθως παρουσιάζει αυτήν την περίοδο τα νέα της Surface, αλλά η πρόσκληση δεν επιβεβαιώνει κάτι σχετικό.

Οι νεότερες φήμες ανέφεραν την προετοιμασία του Surface Go 4, του Surface Laptop Studio 2 και του Surface Laptop 3.

Όπως τόνιζε μάλιστα σχετικό άρθρο, το Laptop Studio 2 θα κυκλοφορήσει με την πιο ισχυρή και πρόσφατη GPU της Intel και βελτιώσεις στο κομμάτι της συνδεσιμότητας.

To Surface Go 4 είχε καθυστερήσει για να «φορέσει» έναν επεξεργαστή ARM, ενώ και το Surface Go 3 αναμένεται με έναν 12ης γενιάς επεξεργαστή Intel.

Αυτό θα είναι και το πρώτο event της Microsoft μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο κομμάτι του hardware και τις αρκετές απολύσεις που είδαμε μέσα στο 2023 και οι οποίες ουσιαστικά διακόπτουν κάθε νέο πλάνο για κυκλοφορία πληκτρολογίων, ποντικιών ή και webcams.

Τέλος, ίσως στο επερχόμενο event μάθουμε και τι φέρνει το επόμενο σημαντικό update των Windows 11.