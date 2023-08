Μια γυναίκα από την Αυστραλία που μαγείρεψε μοσχαρίσιο γουέλινγκτον με μανιτάρια, προκαλώντας τον θάνατο τριών εξ αγχιστείας συγγενών της, δήλωσε στην αστυνομία ότι ήταν ατύχημα.

Η αστυνομία της Αυστραλίας πιστεύει ότι τα θύματα έφαγαν μανιτάρια «death cap», τα οποία είναι άκρως θανατηφόρα σε περίπτωση που καταναλωθούν. Στην κατάθεσή της, η Erin Patterson δήλωσε ότι χρησιμοποίησε κάποια αποξηραμένα μανιτάρια, αλλά δεν γνώριζε ότι ήταν δηλητηριώδη.

Τα πεθερικά της Erin Patterson, Don και Gail Patterson, μαζί με την αδελφή της Gail, Heather Wilkinson, έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους μετά την κατανάλωση του πιάτου που είχε ετοιμάσει η Erin στην κατοικία της στη Leongatha, στο South Gippsland, στις 29 Ιουλίου. Ο σύζυγος της Heather, Ian Wilkinson, πάστορας στην εκκλησία των Βαπτιστών της Korumburra, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το μοιραίο γεύμα.

Σε γραπτή ένορκη κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία, η Patterson προσπαθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών ανθρωποκτονιών και να αντιμετωπίσει τις ανακριβείς απεικονίσεις των μέσων ενημέρωσης που έχουν προσθέσει σύγχυση στην κατάσταση. Εξηγεί ότι κράτησε τα υπολείμματα του μοσχαρίσιου Wellington για ερευνητικούς σκοπούς.

Η Patterson, 48 ετών, παραδέχεται ότι αρχικά επέλεξε να μην σχολιάσει το περιστατικό, ακολουθώντας τη συμβουλή ενός δικηγόρου που δεν την εκπροσωπούσε πλέον. Ωστόσο, τώρα πιστεύει ότι αυτό ήταν λάθος και προσέφερε οικειοθελώς τη δήλωσή της για να δώσει τη δική της οπτική γωνία για το περιστατικό.

Στη δήλωσή της, η Patterson διαβεβαιώνει την αθωότητά της και εκφράζει την αδυναμία της να κατανοήσει πώς το γεύμα οδήγησε στο θάνατο των εμπλεκομένων.

Ο επιθεωρητής Dean Thomas, της ομάδας ανθρωποκτονιών ανέφερε ότι η Patterson παραμένει ύποπτη λόγω του ρόλου της στην προετοιμασία των γευμάτων. Ενώ η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο της τυχαίας δηλητηρίασης, εξετάζει και εναλλακτικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων πιθανώς κακόβουλων δραστηριοτήτων.

Σε απάντηση στη θύελλα των μέσων ενημέρωσης και στις συνεχιζόμενες εικασίες γύρω από το περιστατικό, περίπου 50 ενορίτες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία Βαπτιστών της Korumburra για να προσευχηθούν για τα θύματα της δηλητηρίασης από μανιτάρια.

