Βίντεο και εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το φαινόμενο «cloudburst», δηλαδή σφυροκόπημα βροχής, σε περιοχή λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Οι μεγάλες πλημμύρες στην Ινδία προκάλεσαν την κατάρρευση ναού στη βόρεια πολιτεία Χιματσάλ Πραντές.

Ειδικότερα, ο ναός στην πρωτεύουσα της πολιτείας Σίμλα, μια δημοφιλής τουριστική περιοχή, κατέρρευσε γύρω στις 8 το πρωί τοπική ώρα, εξαιτίας των σφοδρών πλημμύρων. Από τα ερείπια του ναού ανασύρθηκαν 9 νεκροί και 25 παραμένουν εγκλωβισμένοι. Την ίδια ώρα, πέντε άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Να σημειωθεί πως το Χιματσάλ Πραντές, ήταν μια από τις πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο αυτή την εποχή των μουσώνων. Τον Ιούλιο σκοτώθηκαν ακόμη 320 άνθρωποι μετά από ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

At least 21 dead after heavy rains trigger landslides in India's Himachal Pradesh State pic.twitter.com/FrsdVpiqot

At least seven persons died after a cloudburst occurred in Jadon village in #HimachalPradesh 's Solan. Read: https://t.co/u4g3wayhWo pic.twitter.com/AvA8Tb9JP0

#Himachal : Heavy rains create havoc in Himachal Pradesh and Uttarakhand.



Landslide in #Shimla, Shiv bavdi mandir collapsed 9 killed, dozens feared trapped.



7 killed in Solan in the past 24 hrs.a cloud burst was reported at Jadon village in Solan after which 2 houses… pic.twitter.com/ialz3X9pMX