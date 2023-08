Σάλος με το βίντεο στο οποίο σεκιουριτάς θωπεύει την Beyonce βοηθώντας την να κατέβει από τανκ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με έναν σεκιουριτά να πιάνει από επίμαχο σημείο την Beyonce στην προσπάθειά του να την βοηθήσει.

Χαμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες με ένα βίντεο από τη συναυλία της Beyonce στη Βοστώνη, όπου ένας σεκιουριτάς φαίνεται να την θωπεύει στην προσπάθειά του να την βοηθήσει.

Την Τρίτη (1/8) η Beyonce βγήκε με τανκ αλλά αυτό χάλασε με αποτέλεσμα να σταματήσει η συναυλία. Στην προσπάθειά τους να την βοηθήσουν οι άντρες ασφαλείας να κατέβει, ένας από αυτούς την έπιασε από πίσω σε επίμαχο σημείο.

Οι περισσότεροι χρήστες σχολιάζουν την κίνησή του και τονίζουν ότι μόνο ο σύζυγός της, ο Jay Z, θα μπορούσε να την αγγίξει έτσι. «Ο Jay Z δεν θα είναι καθόλου χαρούμενος μόλις δει αυτό το βίντεο», «Μόνο ο Jay Z θα μπορούσε να την πιάσει έτσι», «Την θώπευσε κανονικά», «Έβαλε όλο του το χέρι για να κατέβει», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια στο Twitter.

Beyoncé’s tank broke down last night in Boston 😭 pic.twitter.com/AgM7UE3mhJ