Βρετανός μετεωρολόγος για το 112: «Σώζει ζωές, να το κάνουμε και στη Μεγάλη Βρετανία»

Σε μια ανάρτησή του στο Twitter, εξήρε τις γραπτές ειδοποιήσεις μέσω του 112 και πρότεινε την εφαρμογή αυτού του μέτρου και στη Βρετανία.

Ο Βρετανός μετεωρολόγος του «Met Office», Greg Dewhurst, φαίνεται να είναι θετικά εντυπωσιασμένος από την υπηρεσία ενημέρωσης έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, κυρίως με βάση τις προειδοποιήσεις για εκκένωση που δόθηκαν από το 112 κατά τη διάρκεια της φωτιάς στη Ρόδο.

Με συνοδευτικό μήνυμα, ανέφερε ότι το σύστημα ειδοποιήσεων που χρησιμοποιήθηκε στη Ρόδο, σώζει ζωές και θεώρησε αυτόν τον τρόπο ενημέρωσης απολύτως απαραίτητο για τη χώρα του. Αναφέρθηκε σε ένα από τα μηνύματα εκκένωσης που απεστάλησαν στους κατοίκους της περιοχής και τονίζει ότι είναι ακριβώς αυτός ο τύπος ενημέρωσης που ελέγχθηκε επιτυχώς πριν μερικούς μήνες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

I hope everyone in #Rhodes stay safe!



This is a copy of the emergency alert sent out… the type of alert we tested here in the UK a few months ago… when people moaned and complained about it… it saves lives, take note!! ⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/UkXcd4wVjb