Πανικός στον αέρα: Τρομοκρατημένος επιβάτης ισχυρίστηκε ότι έχει κολλήσει σε λούπα και το αεροπλάνο θα συγκρουστεί (vid)

Προβληματισμένοι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά από βίντεο που δημοσιεύτηκε και απεικονίζει έναν επιβάτη να έχει κουραστεί να ζει σε μια λούπα.

Σε ένα περίεργο και ανησυχητικό περιστατικό, ένα βίντεο έχει γίνει viral, καταγράφοντας το χάος που επικρατούσε σε ένα επιβατικό αεροπλάνο, όταν ένας άνδρας ισχυρίστηκε ότι παγιδεύτηκε σε μια παράξενη λούπα, όπου το αεροπλάνο συνετρίβη επανειλημμένα.

Το βίντεο, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει μια τεταμένη σκηνή όπου επιβάτες και προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας συγκεντρώνονται γύρω από έναν εμφανώς ταλαιπωρημένο άνδρα στο αεροπλάνο. Ακούγεται να φωνάζει για τον θάνατο και να επιμένει ότι έχει κολλήσει στη λούπα παρακαλώντας απεγνωσμένα το προσωπικό να ανοίξει τις πόρτες και να τον αφήσει να φύγει πριν από την απογείωση.

A video has emerged from a Chinese airline in January showing a plane erupting into panic.



A man shouted that he was stuck in a “time loop” and that this was his 6th cycle. In the cycle he claims that the plane crashed, everyone died and then he returned to this point.



He also… pic.twitter.com/hTfQZRUld6