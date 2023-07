Πιτσιρικάς έμεινε άναυδος όταν είδε πως το ψάρι που έπιασε είχε ανθρώπινα δόντια

Προς έκπληξή του, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα εξωτικό ψάρι που είχε μια σειρά από πλήρη, ανθρώπινα δόντια. Το θέαμα ήταν τόσο απίστευτο που δεν μπορούσε παρά να φωνάξει τη μητέρα του.

Ο εντεκάχρονος Τσάρλι Κλίντον είχε μια αξέχαστη εμπειρία ψαρέματος στη λίμνη της περιοχής του στην Οκλαχόμα. Δεν ήξερε ότι επρόκειτο να ψαρέψει ένα πλάσμα που θα άφηνε τον ίδιο και τη μητέρα του, Janna, σε απόλυτο σοκ.

Καθώς ο Τσάρλι έριχνε την πετονιά του στο νερό, ελπίζοντας σε μια τυπική ψαριά από λαβράκι ή γατόψαρο, ένιωσε ένα δυνατό τράβηγμα στην πετονιά. Ο ενθουσιασμός τον διαπέρασε καθώς τράβηξε το μυστηριώδες ψάρι στην επιφάνεια. Προς έκπληξή του, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα εξωτικό ψάρι που είχε μια σειρά από πλήρη, ανθρώπινα δόντια. Το θέαμα ήταν τόσο απίστευτο που δεν μπορούσε παρά να φωνάξει τη μητέρα του.

Η μητέρα του, που καθόταν στην πίσω βεράντα, έσπευσε να δει τι ήταν αυτή η αναστάτωση. Στην αρχή νόμιζε ότι ο γιος της ήταν υπερβολικά δραματικός, αλλά όταν είδε τα δόντια του πλάσματος, έμεινε εξίσου έκπληκτη.

Dear, whoever released an entire Pacu (a South American fish closely related to Piranha) into a NEIGHBORHOOD pond; how dare you. pic.twitter.com/WwQqJ9REAz

Το περίεργο ψάρι αποδείχθηκε ότι ήταν ένα Pacu, ένα είδος της Νότιας Αμερικής που συγγενεύει με το διαβόητο Piranha. Με τη χαρακτηριστική σειρά δοντιών που μοιάζουν με ανθρώπινα δόντια, το Pacu δεν είναι συνηθισμένο θέαμα στα νερά της Οκλαχόμα. Οι αξιωματούχοι του Τμήματος Διατήρησης Άγριας Ζωής της Οκλαχόμα πιστεύουν ότι το ψάρι ήταν πιθανότατα κατοικίδιο που κάποιος είχε απελευθερώσει στη λίμνη.

Your fish was caught by Charlie Clinton. He is 11.



DO NOT RELEASE YOUR PETS.

THEY ARE AN EXOTIC, INVASIVE SPECIES THAT CAN CAUSE DAMAGE TO OUR LOCAL ECOSYSTEMS. pic.twitter.com/2Vnc07sdmB