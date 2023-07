Ο Andrew Tate ευχαρίστησε τον Πούτιν γιατί «θεράπευσε τον Covid - 19»: «Όταν ξεκίνησε την εισβολή, ο κορονοϊός έφυγε» (vid)

Η συνέντευξη, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο ώρες και αναρτήθηκε στο Twitter, απέκτησε γρήγορα εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας οργή και κριτική.

Ο Andrew Tate, ο αμφιλεγόμενος influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ηγεσία οργανωμένης εγκληματικής ομάδας στη Ρουμανία, έκανε έναν εξωφρενικό ισχυρισμό κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον Tucker Carlson. Ο Tate, στον οποίο δόθηκε βήμα στη νέα εκπομπή του Carlson, Tucker on Twitter, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «θεράπευσε ως εκ θαύματος το Covid» όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η συνέντευξη, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο ώρες και αναρτήθηκε στο Twitter, απέκτησε γρήγορα εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας οργή και κριτική. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Tate εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πούτιν, δηλώνοντας: «Πρέπει όλοι να δώσουμε τα εύσημα στον Πούτιν που θεράπευσε το Covid. Όταν έγινε η εισβολή του, ο Covid εξαφανίστηκε».

Andrew Tate on the War in Russia/Ukraine: “When the invasion happened, COVID went away.” pic.twitter.com/FM7sm8k1fD