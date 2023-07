Αστυνομικοί στις ΗΠΑ δέχτηκαν πυρά από πυροτεχνήματα: 16 νεαροί συνελήφθησαν (vid) 

Το απόλυτο χάος σημειώθηκε στους δρόμους της Μινεάπολης, καθώς σημειώθηκαν απρόοπτα από ταραχώδεις νέους που γιόρταζαν την ημέρα της ανεξαρτησίας.

Η Μινεάπολη γνώρισε αυξημένη αστυνομική παρουσία το βράδυ της Τετάρτης (5/7) μετά από ένα ταραχώδες βράδυ της 4ης Ιουλίου γεμάτο αταξίες και πυροτεχνήματα. Έφηβοι οπλισμένοι με πυροτεχνήματα μεγάλης ισχύος προκάλεσαν χάος καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ένα περιπολικό έγινε στόχος.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης Μπράιαν Ο' Χάρα επαίνεσε τους αστυνομικούς που παρέμειναν ψύχραιμοι και επέδειξαν αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τονίζοντας τον επαγγελματισμό τους σε συνέντευξη Τύπου. Η αστυνομία χρειάστηκε να διαλύσει ένα πλήθος περίπου 200 ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Somali Youth in Minneapolis Firing Rockets At Police on July 4th 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/yl1p0jS6Gf