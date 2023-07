Η νέα επικίνδυνη τάση στο TikTok: Κατευθύνονται προς τα αμάξια και τα αποφεύγουν τελευταία στιγμή (vid)

Η νέα τάση στη πλατφόρμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Έφηβοι περνάνε εσκεμμένα ξυστά από αμάξια για να τους χτυπήσουν.

Μια νέα ανησυχητική τάση έχει εμφανιστεί στο TikTok, όπου έφηβοι προσπαθούν σκόπιμα να χτυπηθούν από αυτοκίνητα, προκαλώντας ευρεία ανησυχία και προβληματισμό. Βίντεο που απεικονίζουν εφήβους να οδηγούν ποδήλατα σε αυτοκινητόδρομους και να μπαίνουν σκόπιμα μπροστά από τα επερχόμενα αυτοκίνητα με μεγάλες ταχύτητες έχουν γίνει viral στην πλατφόρμα. Οι έφηβοι παρεκκλίνουν οριακά από τα ποδήλατά τους, αποφεύγοντας τη σύγκρουση με τα οχήματα.

Η τάση αυτή έχει προκαλέσει εκκλήσεις για άμεσο τερματισμό αυτών των επικίνδυνων ενεργειών. Είναι προφανές ότι δεν θα είναι όλοι οι έφηβοι που επιχειρούν τέτοια ακροβατικά αρκετά τυχεροί ώστε να αποφύγουν να χτυπηθούν από αυτοκίνητα. Το ενδεχόμενο για σημαντικό αριθμό θυμάτων και τραυματισμών είναι ανησυχητικά υψηλό. Με τραγικό τρόπο, θα μπορούσαν να συμβούν περιπτώσεις σπασμένων οστών, ακόμη και θανάτων, εάν η τάση αυτή συνεχίσει να κερδίζει δημοτικότητα μεταξύ των εφήβων.

a new trend where teens purposely try to get hit by cars is now trending on TikTok pic.twitter.com/uXGi3CeUAi