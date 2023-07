Το viral βίντεο με τον Τζάκι Τσαν μαζί με την «κόρη» του αποδείχτηκε ότι ήταν ψεύτικο (vid)

Το κλιπ που έγινε viral ήταν στην πραγματικότητα μια σκηνή από την ταινία Ride On, στην οποία ο Jackie Chan υποδύεται έναν συνταξιούχο κασκαντέρ.

Ένα συγκινητικό βίντεο με τον Τζάκι Τσαν να θυμάται με δάκρυα τις παλιές του ταινίες μαζί με ένα νεαρό κορίτσι που φαίνεται να είναι η κόρη του κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι το βίντεο δεν είναι μια πραγματική στιγμή μεταξύ του Τσαν και της πραγματικής του κόρης.

Το κλιπ που έγινε viral ήταν στην πραγματικότητα μια σκηνή από την ταινία Ride On, στην οποία ο Τζάκι Τσαν υποδύεται έναν συνταξιούχο κασκαντέρ. Στη συγκεκριμένη σκηνή, παρακολουθεί τις παλιές του ταινίες με την «κόρη» του, την οποία υποδύεται η ηθοποιός Liu Haocun. Ο συναισθηματικός χαρακτήρας της σκηνής έκανε τους θεατές να πιστέψουν ότι επρόκειτο για μια γνήσια αλληλεπίδραση μεταξύ του Τσαν και της πραγματικής του κόρης.

