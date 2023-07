Στα κάγκελα Πόντιοι και Αρμένιοι με τη σειρά της Disney για τον Κεμάλ: «Οι πράξεις του αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα σειρά της Disney+ για τον Μουσταφά Κεμάλ με τις ποντιακές οργανώσεις να ζητούν να ακυρωθεί η προβολή της και κάνουν λόγο για έναν γενοκτόνο που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Χίτλερ!

Η σειρά της Disney για τον Μουσταφά Κεμάλ έχει προκαλέσει την οργή των Αρμενίων και των Ποντίων, οι οποίοι μέσα από τις ανακοινώσεις τους ζητάνε από την γνωστή πλατφόρμα να αποσύρει τη σειρά καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν πως γίνεται να «δοξάσει» μια φιγούρα που σχετίζεται με μια μαύρη σελίδα της ιστορίας και έχει συνδεθεί με γενοκτονίες και καταπίεση.

«Καλούμε την Disney Plus να ακυρώσει τη σειρά της που δοξάζει τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ – έναν Τούρκο δικτάτορα και δολοφόνο που έχει διαπράξει γενοκτονίες και έχει το αίμα εκατομμυρίων Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, Χαλδαίων, Αραμαίων, Μαρωνιτών και άλλων χριστιανών μαρτύρω στα χέρια του».

Η πολυπληθής Αρμενική Εθνική Επιτροπή της Αμερικής (ANCA), με μια χαρακτηριστική ανάρτηση αναφέρεται στο «ξέπλυμα» του μακελάρη Κεμάλ, που επιχειρείται από τους Αμερικανούς εδώ και χρόνια και καλεί τον τηλεοπτικό και κινηματογραφικό κολοσσό να ακυρώσει τη σειρά.

