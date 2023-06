Έρευνα αποκάλυψε πως οι άπλυτες μαξιλαροθήκες περιέχουν περισσότερα βακτήρια από τα καθίσματα τουαλέτας (vid)

Ένα πρόσφατο βίντεο του TikTok παρείχε μια οπτική αναπαράσταση των βακτηριακών αποικιών που υποτίθεται ότι ευδοκιμούν κάτω από το κεφάλι σας κάθε βράδυ.

Γνωρίζατε ότι μια άπλυτη μαξιλαροθήκη μπορεί να αποτελέσει εστία ανάπτυξης βακτηρίων; Σύμφωνα με μια έκθεση που μοιράστηκε η Amerisleep αυτό το μήνα, μετά από μόλις μία εβδομάδα χρήσης, μια άπλυτη μαξιλαροθήκη μπορεί να φιλοξενήσει το εντυπωσιακό αριθμό των 3 εκατομμυρίων βακτηρίων.

Η έκθεση ανέλυσε δεδομένα καθαριότητας για στρώματα, σεντόνια και μαξιλαροθήκες, ρίχνοντας φως στους πιθανούς παθογόνους μικροοργανισμούς που παραμονεύουν στα κρεβάτια μας. Μεταξύ των ανησυχητικών σωματιδίων που μπορεί να συσσωρευτούν στις μαξιλαροθήκες είναι αλλεργιογόνα, μύκητες και νεκρά κύτταρα του δέρματος. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να προσελκύσουν τα ακάρεα της σκόνης, μικροσκοπικά πλάσματα που ευδοκιμούν στα απορριπτόμενα δερματικά κύτταρα.

