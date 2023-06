Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών που του απαγγέλθηκαν, αποκαλύφθηκε ότι ο Ροθ δεν είχε στο παρελθόν προβλήματα με το νόμο.

«Θα μπορούσε να με είχε πυροβολήσει», δήλωσε η γυναίκα στο ABC 13, με τη φωνή της να τρέμει από φόβο. Το συγκλονιστικό περιστατικό την είχε συγκλονίσει συθέμελα. «Μπορούσα να καταλάβω ότι και ο ίδιος ήταν κάπως φοβισμένος. Έτρεμε το χέρι του. Γι' αυτό φοβήθηκα. Θα μπορούσε να μου κάνει οτιδήποτε, μόνο και μόνο από φόβο».

Οι αστυνομικοί στη κομητείας Χάρις ανταποκρίθηκαν γρήγορα στην κλήση κινδύνου, με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια και την ευημερία της κοινότητας που υπηρετούν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ABC 13, οι αρχές συνέλαβαν τον εμπλεκόμενο άνδρα, ο οποίος έκτοτε έχει ταυτοποιηθεί ως ο 30χρονος Κέβιν Ροθ. Κατηγορούμενος για βαριά επίθεση με φονικό όπλο, ο Ροθ βρέθηκε αντιμέτωπος με τις σοβαρές συνέπειες των πράξεών του.

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών που του απαγγέλθηκαν, αποκαλύφθηκε ότι ο Ροθ δεν είχε στο παρελθόν προβλήματα με το νόμο. Το HCSO αποκάλυψε στο ABC 13 ότι, εκτός από μικρές τροχαίες παραβάσεις, ο Ροθ είχε καθαρό μητρώο. Αυτό το ξαφνικό, βίαιο ξέσπασμα φάνηκε να είναι μια ανωμαλία, μια απροσδόκητη απόκλιση από την προηγούμενη συμπεριφορά του.

Dude pulls gun on a woman after she honked back at him pic.twitter.com/a5BJCF2oEt