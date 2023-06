Οι αστροναύτες πλέον θα μπορούν να πίνουν ανακυκλώσιμο νερό από ούρα και ιδρώτα 

Κάθε αστροναύτης χρειάζεται περίπου τρεισήμισι λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα στον διαστημικό σταθμό. Αλλά αν βρίσκονται στο σκάφος για μήνες, αυτό σημαίνει πως πρέπει να μεταφέρουν στο διάστημα μεγάλο βάρος προμηθειών.

Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κατάφεραν να ανακτήσουν το 98% του νερού του σώματός τους, με τη μορφή ούρων και ιδρώτα, μετατρέποντάς το ξανά σε πόσιμο νερό.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί εξοικονομείται νερό, αλλά και επειδή συνεπάγεται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν από αστροναύτες μεγαλύτερα ταξίδια στο διάστημα χωρίς την ανάγκη για αποστολές ανεφοδιασμού με νερό.

