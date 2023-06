Αστεροειδής μεγαλύτερος από το Big Ben κατευθύνεται προς τη Γη

Αστεροειδής μεγαλύτερος από το μήκος 10 λεωφορείων κατευθύνεται προς τη Γη και παρακολουθείται στενά από τη NASA. Ταξιδεύει με ταχύτητα 11,8 χλμ το δευτερόλεπτο

Συναγερμός έχει σημάνει στην αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA καθώς εντοπίστηκε ένας ογκώδης αστεροειδής, μεγαλύτερος από το μήκος δέκα λεωφορείων στη σειρά, κατευθύνεται προς τη Γη.

Αν και είναι περίπου εννέα φορές πιο μακριά από το φεγγάρι, ο αστεροειδής παρακολουθείται στενά από τη NASA.

Ο αστεροειδής που ονομάζεται επιστημονικά 2013 WV44, θα περάσει την Τετάρτη (28/6) από τη Γη. Εκτιμάται ότι έχει διάμετρο έως και 160 μέτρα, που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερος τόσο από το London Eye (394 πόδια) όσο και από το Big Ben (310 πόδια).

