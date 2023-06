Άνδρας ντυμένος «Χελωνονιντζάκι» πήδηξε από τη σκηνή και έπεσε στο κενό (vid)

Η προσπάθεια του ατόμου να κάνει crowd surfing πήρε απροσδόκητη τροπή όταν το πλήθος χωρίστηκε , με αποτέλεσμα να πέσει στο πάτωμα χωρίς κανείς να προσπαθήσει να τον πιάσει.

Σε μια ξεκαρδιστική τροπή των γεγονότων, ένα βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια καταγράφει μια στιγμή που ένα άτομο πήδηξε μέσα στο πλήθος, μόνο και μόνο για να πέσει στο κενό. Το υλικό έγινε γρήγορα viral, με τους ανθρώπους να υποθέτουν λανθασμένα ότι επρόκειτο για τον διάσημο τραγουδιστή, Sam Smith.

Το βίντεο έδειχνε ένα άτομο ντυμένο με ένα πράσινο «Χελωνονιντζάκι», που φαίνεται από πίσω, καθώς πηδούσε γενναία μέσα στο πλήθος που περίμενε. Ωστόσο, η προσπάθεια του ατόμου να κάνει crowd surfing πήρε απροσδόκητη τροπή όταν το πλήθος χωρίστηκε , με αποτέλεσμα να πέσει στο πάτωμα χωρίς κανείς να προσπαθήσει να τον πιάσει.

Big dude dressed as a ninja turtle attempts a stage dive but no one catches him... pic.twitter.com/5ipDyTlgUJ