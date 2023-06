Το deal του αιώνα: H Airbus ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς στην ιστορία της

Η συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ!

Η ευρωπαϊκή κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών Airbus ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς στην ιστορία της κατά την εναρκτήρια ημέρα της αεροπορικής έκθεσης του Παρισιού τη Δευτέρα, με την παραγγελία 500 αεροσκαφών τύπου Α320 και Α321 από τον ινδικό low cost αερομεταφορέα IndiGo.

.@Indigo6E & Airbus making history at #ParisAirShow with a deal for 500 #A320neo Family aircraft. The biggest single purchase agreement in the history of commercial aviation will contribute to democratising affordable & efficient air travel in India. https://t.co/0vbRdZ8kQS pic.twitter.com/m7goSdOhoQ