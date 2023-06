Σκαρφάλωσε το ψηλότερο βουνό της Αγγλίας με μια μπάρα 100 κιλών στην πλάτη

Η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η ανιδιοτέλεια του Dooher λειτούργησαν ως έμπνευση για όλους όσοι έγιναν μάρτυρες της αξιοσημείωτης προσπάθειάς του.

Ο David Dooher, ένα αξιοσημείωτο άτομο με μια εξαιρετική αποστολή, ανέλαβε πρόσφατα μια πρόκληση που προκαλεί δέος. Το κίνητρό του πίσω από αυτό το απίστευτο κατόρθωμα ήταν να συγκεντρώσει χρήματα για τη φιλανθρωπική οργάνωση Doddie Weir's Motor Neurone Disease (MND). Η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η ανιδιοτέλεια του Dooher λειτούργησαν ως έμπνευση για όλους όσοι έγιναν μάρτυρες της αξιοσημείωτης προσπάθειάς του.

Το Μπεν Νέβις, που στέκεται ψηλά ως η υψηλότερη κορυφή των Βρετανικών Νήσων, είναι μια τρομερή πρόκληση ακόμη και για τους πιο έμπειρους ορειβάτες. Όμως ο David Dooher αποφάσισε να διευρύνει τα όρια του τι θεωρούνταν εφικτό. Στην πλάτη του ήταν δεμένο όχι μόνο το βάρος ενός σωματικού φορτίου αλλά και το βάρος ενός σκοπού που τον συνέφερε βαθιά.

