Άνδρας μαχαιρώθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής σε κεντρικό δρόμο της Νέας Υόρκης 

Τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης μετά από αιφνίδια επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε ένας πολίτης.

Σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο, ένας άνδρας μαχαιρώθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια μιας χαοτικής διαμάχης κατά τη διάρκεια της ημέρας σε μια διάβαση πεζών στη Νέα Υόρκη. Η ανησυχητική σκηνή εκτυλίχθηκε ενώ έμπειροι Νεοϋορκέζοι περνούσαν ήρεμα, φαινομενικά ατάραχοι από το χάος. Οι αξιωματούχοι της αστυνομίας και τα πλάνα από το περιστατικό αποκαλύπτουν ότι ο καβγάς ξέσπασε λίγο πριν από τις 8:15 π.μ. στην πολυσύχναστη διασταύρωση της West 30th Street και της Seventh Avenue. Τα δύο εμπλεκόμενα άτομα ήρθαν αντιμέτωπα, ανταλλάσσοντας δυνατές γροθιές σε μια σφοδρή αντιπαράθεση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, μέσα στη φασαρία, τα πλάνα καταγράφουν μια γυναίκα να διασχίζει αδιάφορα τη διάβαση πεζών, χωρίς να αντιλαμβάνεται σχεδόν καθόλου τη βίαιη σύγκρουση. Αντίθετα, μια άλλη γυναίκα, που φαίνεται να είναι νοσοκόμα, περνάει άφοβα ακριβώς ανάμεσα στους αντιμαχόμενους, ακόμη και όταν ο μεγαλύτερος αντίπαλος κραδαίνει ένα μαχαίρι. Τους αντιμετωπίζει με θάρρος, φαινομενικά επιπλήττοντας τις πράξεις τους.

Aw YEAH, WELCOME TO #DEMOCRAT-RUN #NYC!!!



EXCLUSIVE VIDEO

Man fatally stabbed during wild rush hour NYC street brawl captured on camerahttps://t.co/HkMeX5uzGP pic.twitter.com/9uUAbNgdIZ