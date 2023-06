Νέος σεισμός στην Αταλάντη έγινε αισθητός και στην Αθήνα

Νέος σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/6) και πάλι στην περιοχή της Αταλάντης.

Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ κατεγράφη στις 13:04, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 103 χλμ. βορειοδυτικά των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 12 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά της Αταλάντης.

