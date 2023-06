Πέντε τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερα μικρά παιδιά, σε επίθεση με μαχαίρι στο Ανεσί: Βίντεο με τον δράστη (vid)

O άνδρας προσπάθησε να διαφύγει από την παιδική χαρά και επιτέθηκε σε ηλικιωμένο πρόσωπο προτού συλληφθεί από την αστυνομία.

Αιτών άσυλο που δηλώνει Σύρος επιτέθηκε σήμερα (8/6) με μαχαίρι στη γαλλική πόλη Ανεσί, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους μεταξύ των οποίων τέσσερα μικρά παιδιά προτού συλληφθεί από την αστυνομία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «επίθεση απόλυτης δειλίας» στο Ανεσί.

«Παιδιά και ένας ενήλικας βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου. Το έθνος είναι σε κατάσταση σοκ», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

#Annecy le secteur du Paquier est toujours bloqué, grosse confusion aux alentours, beaucoup de passants interloqués. Un second hélicoptère des secours arrive sur place pic.twitter.com/hh61DRjPAZ — L'Essor Savoyard (@lessorsavoyard) June 8, 2023

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

Ο άνδρας επιτέθηκε σε παιδιά περίπου τριών ετών που βρίσκονταν σε παιδική χαρά στο μεγάλο πάρκο που γειτνιάζει με τη λίμνη του Ανεσί (ανατολική Γαλλία).

Δύο παιδιά και ένας ενήλικας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλα δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ταυτότητας που δήλωσε ο δράστης, γεννήθηκε το 1991, είναι Σύρος, αιτών άσυλο και είναι άγνωστος στις αρχές, δήλωσε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αστυνομικός αξιωματούχος, που μίλησε στο Ρόιτερς, είπε πως είχε νόμιμο καθεστώς πρόσφυγα στη Γαλλία. Δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας και τα κίνητρά του δεν είναι σαφή, δήλωσε πηγή της έρευνας στο Ρόιτερς.

Αυτή τη στιγμή αξιολογείται αν η επίθεση έχει τρομοκρατικό χαρακτήρα ή όχι, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση.

«Συνέβη στις 9:45 [10:45 ώρα Ελλάδας] σήμερα το πρωί, με μαχαίρι», κοντά στον κήπο της Ευρώπης, πολυσύχναστο πάρκο που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης του Ανεσί, ανέφερε από την πλευρά της η νομαρχία, που είχε ανακοινώσει προηγουμένως προσωρινό απολογισμό οκτώ τραυματιών.

«Πήδηξε (μέσα στην παιδική χαρά), άρχισε να φωνάζει και μετά πήγε προς τα καροτσάκια, χτυπώντας κατ' επανάληψη τα μικρά με μαχαίρι», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που είπε πως λέγεται Φερντινάν στο BFM TV.

Two children and an adult are in a life-threatening condition after a knife attack in a park in Annecy in southeast France, police have said.



A male Syrian national with "legal refugee status" has been arrested.



Read more here: https://t.co/7Em9mNtgpV pic.twitter.com/tZvA9RLURG — Sky News (@SkyNews) June 8, 2023

«Μαμάδες έκλαιγαν, όλοι έτρεχαν», δήλωσε ο Ζορζ, ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας και ιδιοκτήτης κοντινού εστιατορίου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε πλάνα που δείχνουν αρκετούς ασυνομικούς να εξουδετερώνουν ένα άτομο σε πάρκο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν αντέδρασε αμέσως στο Twitter: «Αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν από άτομο οπλισμένο με μαχαίρι σε πλατεία στο Ανεσί. Το άτομο συνελήφθη χάρη στην ταχεία επέμβαση των δυνάμεων της τάξης».

Κέντρο διαχείρισης κρίσης συστάθηκε στη νομαρχία της Άνω Σαβοΐας, η οποία έθεσε επίσης σε λειτουργία μηχανισμό πληροφοριών για το κοινό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Dauphiné libéré, τα θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομειακό κέντρο Annecy Genevois και οι μάρτυρες οδηγήθηκαν σε κτίριο κοντά στο σημείο της επίθεσης, η περιοχή της οποίας αποκλείστηκε από σημαντική αστυνομική δύναμη.

«Πολύ σοβαρή επίθεση»

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο BFM TV, μετά την επίθεση, ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει από την παιδική χαρά και επιτέθηκε σε ηλικιωμένο πρόσωπο προτού συλληφθεί πολύ γρήγορα από την αστυνομία.

Στο Παρίσι, βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης τήρησαν ενός λεπτού σιγή στην Εθνοσυνέλευση.

As the suspected Syrian migrant lunged at women and babies at a playground in France, a lone Frenchman with a backpack chased him throughout, preventing a much worse outcome. Hat's off to him! We hope he gets the recognition he deserves 🇫🇷 #Annecy pic.twitter.com/7HU871QglI — Paul Golding (@GoldingBF) June 8, 2023

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπρον-Πιβέ ζήτησε να τηρηθεί σιγή ενός λεπτού «για τα παιδιά, για τις οικογένειές τους», έπειτα από αυτή την «πολύ σοβαρή» επίθεση.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν και ο Ζεράλ Νταρμανέν αναμένονται επί τόπου, δήλωσαν συνεργάτες τους στο AFP.

«Τρομακτική επίθεση σήμερα το πρωί στο Πακιέ στο Ανεσί. Όλες οι σκέψεις μου στα θύματα και τις οικογένειές τους», έγραψε στo Twitter ο δήμαρχος Φρανσουά Αστόργκ, καλώντας το κοινό να αποφύγει την περιοχή του Πακιέ.

Το σύνολο του πολιτικού κόσμου αντέδρασε αμέσως.

«Η φρίκη μας κατέλαβε όλους», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Αναγέννηση (προεδρική πλειοψηφία) στην Εθνοσυνέλευση Ορόρ Μπερζέ, ενώ ο Ερίκ Σιοτί (Οι Ρεπουμπλικάνοι, δεξιά) έκανε λόγο για «τεράστια συγκίνηση και μεγάλη οργή».

«Η έρευνα θα προσδιορίσει τις περιστάσεις, όμως φαίνεται πως ο δράστης είχε το ίδιο προφίλ το οποίο βρίσκουμε συχνά στις επιθέσεις αυτές. Πρέπει να αντλήσουμε όλα τα συμπεράσματα χωρίς αφέλεια, με δύναμη και διαύγεια», είπε ακόμη, μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση.

«Πώς είναι δυνατό; Επίθεση σε παιδιά! Να τα χτυπάνε με μαχαίρι! Η καρδιά μας ράγισε που το ζήσαμε», είπε από την πλευρά του ο Ζαν-Λικ Μελανσόν (Ανυπόταχτη Γαλλία, ριζοσπαστική αριστερά).

«Φρίκη και τρόμος», είπε από την πλευρά της η Μαρίν Λεπέν του Εθνικού Συναγερμού (RN, ακροδεξιά).