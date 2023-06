Επίθεση με μαχαίρι σε παιδική χαρά στη Γαλλία: Άνδρας τραυμάτισε παιδιά

Aρκετοί άνθρωποι, ανάμεσα τους παιδιά, τραυματίστηκαν από άτομο οπλισμένο με μαχαίρι.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (8/6) σε μια πλατεία στο Annecy της Γαλλίας, όπου και αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσα τους παιδιά, τραυματίστηκαν από άτομο οπλισμένο με μαχαίρι.

Το άτομο συνελήφθη χάρη στην πολύ γρήγορη επέμβαση της αστυνομίας.

BREAKING: Knife attack on children in Annecy in France.



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/d9ZhK1Hbcy