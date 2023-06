H Lisa Ann φρεσκάρει τα ελληνικά της λίγο πριν έρθει στην Αθήνα για το EROTICArt Festival

Μια ταινία με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον θα παρακολουθήσει η πασίγνωστη ηθοποιός του ερωτικού κινηματογράφου Lisa Ann, λίγο πριν πατήσει το πόδι της στην Αθήνα.

Η μεγάλη στιγμή σχεδόν έφτασε! H πασίγνωστη πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, Lisa Ann, έρχεται στην Ελλάδα και θα δώσει το παρών στο φετινό EROTICArt Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 9 ως τις 12 Ιουνίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ στο Γκάζι.

Για όποιον δεν γνωρίζει, μιλάμε για την – ίσως – σπουδαιότερη performer όλων των εποχών στην ερωτική βιομηχανία, με συμμετοχή σε 353 ταινίες ως ηθοποιός, σε 17 με το ρόλο της σκηνοθέτριας, ενώ σε 5 έχει υπάρξει παραγωγός. Η 51χρονη σήμερα Lisa Ann έχει αφήσει πίσω της τον κινηματογράφο και έχει αφοσιωθεί στο κανάλι της στο Youtube, όπου καλεί αρκετούς πρώην συναδέλφους της (και όχι μόνο), παίρνοντάς τους συνεντεύξεις.

Επίσης ότι έχει δική της διαδικτυακή εκπομπή στην οποία σχολιάζει αγώνες του NBA, ενώ όπως βλέπουμε και στο προφίλ της στο Instagram, λατρεύει το μπάσκετ.

Το τελευταίο διάστημα προετοιμάζεται για την άφιξή της στην Αθήνα για χάρη του EROTICArt Festival και όπως μας ενημέρωσε μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter, φρεσκάρει ήδη τα ελληνικά της, βλέποντας ταινίες με ελληνικό περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα η Lisa Ann έγραψε πως:

«Random fact: Θα παρακολουθώ το "My Life In Ruins" καθώς ετοιμάζω βαλίτσες για την Ελλάδα. Το iPad μου θα είναι στην ντουλάπα μου μαζί μου καθώς περνάω φανταστικά με το να σχεδιάζω outfits».

Random fact: I will be watching “My Life In Ruins” as I pack for Greece. My iPad will be in my closet with me as I have the best time planning outfits! 💙 pic.twitter.com/rwA8l7Ryj9