Γαμπρός έστελνε μηνύματα την στιγμή που παντρεύονταν (vid)

Γαμπρός συνελήφθη να στέλνει μήνυμα σε κάποιον ενώ περπατούσε με την σύζυγο του, έξω από την εκκλησία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή και κριτική σε πλατφόρμες όπως το Twitter, όπου ένα βίντεο TikTok με τον αφηρημένο γαμπρό έχει γίνει viral με πάνω από 40,8 εκατομμύρια προβολές.

Οι σχολιαστές στο Twitter εξέφρασαν τη δυσπιστία και την οργή τους για τη συμπεριφορά αυτή, με έναν να προβλέπει ότι ο γάμος είναι καταδικασμένος με βάση αυτό το περιστατικό. Ένας άλλος θεατής το χαρακτήρισε ασεβές και συγκαταβατικό, θεωρώντας το εντελώς περιττό.

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT