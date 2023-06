Με ελληνική συμμετοχή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Sex που θα γίνει στην Σουηδία

Η Ελλάδα θα είναι μεταξύ των χωρών που θα εκπροσωπηθούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ξεκινάει στις 8 Ιουνίου.

Το Σάββατο το βράδυ, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το τελευταίο μεγάλο αθλητικό γεγονός της σεζόν, το οποίο δεν είναι άλλο από τον τελικό του Champions League μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Ίντερ.

Δύο μέρες νωρίτερα όμως, έχουμε και ένα άλλο. Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Sex που θα διεξαχθεί στην Σουηδία και στο οποίο θα συμμετέχουν 20 άνδρες και γυναίκες από διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

We are getting ready for the European Sex Championship. ☺️

The bedrooms await for their guests 🛌👩‍❤️‍💋‍👨#SexChampionship #bedrock pic.twitter.com/2tboo1vLdI — Live Sex House Official (@_LiveSexHouse) May 24, 2023

Μεταξύ αυτών θα είναι και η πολύ γνωστή πρωταγωνίστρια ταινιών για ενήλικες, Barbie Sins, ενώ την χώρα μας θα εκπροσωπήσει Nek Sinner που έχει πρωταγωνιστήσει σε ουκ ολίγες παραγωγές του sugarbabes.tv.

Nek from Greece is set to make waves at the European Championship in Sex! 🇬🇷🔥

With his irresistible charm and passion, he's ready to show the world is prowess between the sheets. Get ready to be enchanted by this Greek god of pleasure!@neksinner#GreekSensation #SexChampionship pic.twitter.com/R8mGJKQOiK — Live Sex House Official (@_LiveSexHouse) May 24, 2023

Η διοργάνωση που θα θυμίζει κάτι από reality και έχει την βοήθεια του «Swedish sex Federation» θα προβάλεται ζωντανά online και όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις θα μπορούν να ψηφίζουν για το ποιοι ξεχωρίζουν και ποιοι πρέπει να αποχωρήσουν.

Another part of the house, what will our champions meet, what will they do, will we see orgies while working out, or will the workout be the orgies? We know that time will tell... #champions #lsh #livesexhouse #kinky #workingout #porncup #eurocup pic.twitter.com/wHCqLLROFb — Live Sex House Official (@_LiveSexHouse) June 2, 2023

Εκτός όμως από τις ψήφους του κοινού, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πείσουν για τις ικανότητές τους και τους 5 κριτές που θα υπάρχουν, προκειμένου να περάσουν στην επόμενη φάση του reality ενηλίκων.