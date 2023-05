Η Τίνα Τέρνερ μοιράστηκε μια ζοφερή ανάρτηση στο Instagram σχετικά με τη νεφρική ανεπάρκεια δύο μήνες πριν από τον πρόωρο θάνατό της.

Η σταρ του Rock 'n' Roll Tina Turner μοιράστηκε μια ζοφερή ανάρτηση στο Instagram σχετικά με τη νεφρική της ανεπάρκεια δύο μήνες πριν από τον θάνατό της - καθώς ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα απέτισε τα σέβη του.

Η 83χρονη Τέρνερ μίλησε ανοιχτά για τους αγώνες της υγείας της την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού στις 9 Μαρτίου, αποκαλύπτοντας ότι έθεσε τον εαυτό της σε "σοβαρό κίνδυνο" επειδή δεν πήρε σοβαρά τη διάγνωση της υπέρτασης του 1978.

«Τα νεφρά μου είναι θύματα του ότι δεν συνειδητοποίησα ότι η υψηλή μου αρτηριακή πίεση θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί με συμβατική ιατρική», έγραψε η Turner. «Έθεσα τον εαυτό μου σε μεγάλο κίνδυνο αρνούμενη να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα ότι χρειάζομαι καθημερινή, δια βίου θεραπεία με φάρμακα».

Η τραγουδίστρια του What's Love Got to Do With It πέθανε την Τετάρτη(24/05) στο σπίτι της στην Ελβετία, μετά από απροσδιόριστη ασθένεια. Παραμένει ασαφές αν η νεφρική ανεπάρκεια συνέβαλε άμεσα στο θάνατό της.