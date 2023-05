Release Athens X SNF Nostos / Οι Μίκρο (Πλατεία Νερού) θα πλαισιώσουν τους RÖYKSOPP, M83 και OMD στις 21 Ιουνίου 2023

Το 2023, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας τρεις σπουδαίες φεστιβαλικές ημέρες σε δύο σκηνές.

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου, το Release Athens X SNF Nostos, μετά τους headliners Röyksopp και Tash Sultana, καθώς και τους M83, OMD, Dub Inc. και Groundation, υποδέχεται ένα πολύ αγαπημένο ελληνικό γκρουπ. Στη σκηνή της Πλατείας Νερού θα ανέβουν οι Μίκρο, μια από τις σταθερές αξίες της εγχώριας ηλεκτρονικής pop των τελευταίων δεκαετιών.



Το Release Athens Χ SNF Nostos πραγματοποιείται στις 20, 21 και 23 Ιουνίου και φέρνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής σε δύο stages, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε ένα συναρπαστικό συναυλιακό τριήμερο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Release Athens 2023.



Για την Τετάρτη 21 Ιουνίου, συνολικά το lineup διαμορφώνεται ως εξής:



Πλατεία Νερού / Röyksopp, M83, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Μίκρο

Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ / Tash Sultana, Dub Inc., Groundation



Οι Μίκρο δημιουργήθηκαν το 1997 στην Θεσσαλονίκη από τον Νίκο Μπιτζένη (aka Nikonn) και τον Γιάννη Λευκαδίτη, δύο φίλους που μοιράζονταν ένα κοινό όραμα για μια ηλεκτρονική μπάντα με pop/rock αναφορές και γυναικεία και αντρικά φωνητικά. Στα 25 χρόνια παρουσίας τους, έχουν κυκλοφορήσει 8 studio albums, 3 soundtracks και αμέτρητα singles και remixes σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Πολλά τραγούδια τους αποτελούν αξέχαστες στιγμές της εγχώριας electro-pop που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό και το εγχώριο ραδιόφωνο, όπως τα “Mikro Tronik Πλάσμα”, “Άσπρη Σοκολάτα”, “Αυτή η Πόλη”, “Η Σειρά Σου”, μεταξύ άλλων.



Το 2004, οι Μίκρο ίδρυσαν το δικό τους label, την UNDO Records, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να φιλοξενεί όχι μόνο τη δική τους μουσική αλλά και φιλικών projects, όπως οι Marsheaux, οι Fotonovela, o Tareq, η Kid Moxie και πολλοί άλλοι. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας τους στην εγχώρια ηλεκτρονική σκηνή, η μπάντα έχει δώσει ξεχωριστά live στο πλάι ονομάτων όπως οι Hooverphonic, o Morrissey, οι Ladytron και ο Andy Fletcher των Depeche Mode, ενώ στις συναυλίες τους εκτός Ελλάδος απέδειξαν ότι ο ήχος τους δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχες μπάντες του εξωτερικού.



Φέτος, οι Μπιτζένης και Λευκαδίτης, με την Chloe Ann (φωνή, synths) και τον Χρήστο Ασλανίδη (drums & pads) στη σύνθεσή τους, επιστρέφουν στις ζωντανές εμφανίσεις, μετά από 8 χρόνια απουσίας, και σκοπεύουν να γεμίσουν ενέργεια την Πλατεία Νερού σε μια βραδιά γεμάτη σπουδαία ηλεκτρονική pop.



Follow Μίκρο:

Official site

Instagram

Facebook

Spotify

YouTube

Η προπώληση συνεχίζεται προς 35€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 110€, τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω premium παροχές, για τους επισκέπτες του stage στην Πλατεία Νερού:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Οpen bar

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Οι παραπάνω παροχές δεν θα ισχύουν, στο σύνολό τους, στο stage στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, καθώς η διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου είναι διαφορετική.



Οι κάτοχοι VIP εισιτηρίων θα έχουν προτεραιότητα πρόσβασης και στα 2 stages.



Οι εμφανίσεις των 2 headliners (στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ) δε θα συμπίπτουν, ενώ θα εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος μετάβασης από το ένα stage στο άλλο.



Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διήμερα εισιτήρια, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μια σημαντική έκπτωση:



Röyksopp, M83, OMD, Μίκρο, Tash Sultana, Dub Inc, Groundation (21/6/23, Πλατεία Νερού + Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ) + The Prodigy, Primal Scream & more tba (21/7/23, Πλατεία Νερού), προς 65€ (κέρδος 15€)



Röyksopp, M83, OMD, Μίκρο, Tash Sultana, Dub Inc, Groundation (21/6/23, Πλατεία Νερού + Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ) + Wu-Tang Clan & more tba (27/7/23, Πλατεία Νερού), προς 65€ (κέρδος 15€)



Διάθεση εισιτηρίων*:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr / snfnostos.org



*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.





Παράλληλα, το ΙΣΝ θα προχωρήσει σε επιπλέον δωρεές ύψους €500.000 που θα φέρουν το όνομα SNF Χ Release Athens προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αποστολή την ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματικής του φετινού SNF Nostos που είναι αφιερωμένη σε αυτή.

Περισσότερα για το Release Athens 2023

Το Release Athens ξεκίνησε το 2016 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, με βασικό χώρο την Πλατεία Νερού, ένα υπέροχο μέρος που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και ταυτόχρονα λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης.



Έχοντας φιλοξενήσει πολύ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος τα αμέσως προηγούμενα χρόνια (Iggy Pop, Nick Cave & The Bad Seeds, Slipknot, PJ Harvey, Pet Shop Boys, Judas Priest, Jamiroquai, London Grammar, Alice In Chains, Parov Stelar, Sigur Ros, Damian Marley, Liam Gallagher, Richard Ashcroft, μεταξύ πολλών ακόμα), το Release Athens επιστρέφει για 6η φορά με ένα ακόμα μεγαλύτερο lineup και με σύνθημά του το “Making Memories Together”, πιστό στην αρχή που το διέπει από την πρώτη ημέρα: Καλλιτέχνες, κοινό και συντελεστές του φεστιβάλ διαμορφώνουν, όλοι μαζί, τις μοναδικές εμπειρίες και τις αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.



Περισσότερα για το 2023 SNF Nostos

Το μουσικό πρόγραμμα αποτελεί μία μόνο από τις πτυχές της πολυσυλλεκτικής ανοιχτής διοργάνωσης του SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που φέτος πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ, με θέμα την Ψυχική Υγεία. Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους Διαλόγους του ΙΣΝ, το SNF Nostos Conference, τον βραδινό αγώνα SNF Nostos Run, καθώς και ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Μάθετε περισσότερα για το 2023 SNF Nostos στο snfnostos.org.