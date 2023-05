Απίστευτη καταδίωξη: Η αστυνομία επιστράτευσε καουμπόη να πιάσει αγελάδα που έτρεχε σε αυτοκινητόδρομο (vid)

Οι οδηγοί σε αυτοκινητόδρομο του Μίσιγκαν με έκπληξη είδαν μια αγελάδα να τρέχει ανεξέλεγκτη δίπλα τους.

Σε περιπέτειες έβαλε μια άτακτη αγελάδα την αστυνομία του Μίσιγκαν, καθώς το «έσκασε» από ράντσο και έτρεχε ανεξέλεγκτη σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ.

Στο βίντεο της καταδίωξης που έγινε viral, το περιπολικό προσπαθεί να σταματήσει την αγελάδα και να βγάλει από τον αυτοκινητόδρομο αλλά δεν τα καταφέρνει.

Έτσι ζήτησε την βοήθεια ενός έμπειρου καουμπόη, ο οποίος την... πήρε στο κυνήγι πάνω στο άλογό του, κρατώντας ένα λάσο. Λίγο αργότερα κατάφερε να την πιάσει και να την οδηγήσει στην άκρη του αυτοκινητόδρομου αποτρέποντας κάποιο πιθανό ατύχημα.

Μετά το τέλος της περιπέτειας, η αστυνομία δημοσίευσε το βίντεο και αστειεύτηκε λέγοντας ότι η αγελάδα απέφυγε τις κατηγορίες και πως πλέον βρίσκεται πίσω στο βοσκότοπο λέγοντας την ιστορία της στα άλλα ζώα.

And we know that if there are no pictures or video it didn’t happen…. pic.twitter.com/9QLgwciYAs