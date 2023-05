Υπάλληλος ξενοδοχείου ξυλοκόπησε γυναίκα επειδή μιλούσε με τις ώρες στο τηλέφωνο (vid)

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα ξενοδοχείο, στις ΗΠΑ, όπου ένας λεκτικός διαπληκτισμός μεταξύ μιας γυναίκας φιλοξενούμενης και ενός μέλους του προσωπικού της ρεσεψιόν κλιμακώθηκε σε μια σοκαριστική σωματική επίθεση.

Σε ένα ανησυχητικό περιστατικό που προκάλεσε ευρεία ανησυχία, μια γυναίκα βίωσε μια βίαιη συνάντηση στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί με τη βία η περούκα και να της επιτεθούν με ένα τηλέφωνο. Το περιστατικό έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τον επαγγελματισμό του προσωπικού του ξενοδοχείου, καθώς και την ανάγκη για αυξημένη ευαισθητοποίηση και πρόληψη τέτοιων πράξεων βίας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο καυγάς ξεκίνησε αρχικά ως μια έντονη ανταλλαγή λέξεων. Ωστόσο, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, όταν το μέλος του προσωπικού του ξενοδοχείου αφαίρεσε με τη βία την περούκα της γυναίκας και προχώρησε σε σωματική επίθεση εναντίον της με ένα τηλέφωνο.

