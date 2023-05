Η νίκη της Σουηδίας στη Eurovision έχει ήδη πυροδοτήσει θεωρία συνωμοσίας

Η Σουηδία, η οποία έχει μακρά ιστορία επιτυχίας στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, κατέλαβε την πρώτη θέση με τη συμμετοχή της Loreen.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι γνωστός ως ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς διαγωνισμούς στον κόσμο, συγκεντρώνοντας χώρες από όλη την Ευρώπη για να ανταγωνιστούν η μία την άλλη σε μια μάχη τραγουδιού και χορού. Ωστόσο, η τελευταία διοργάνωση του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, πυροδότησε μια θεωρία συνωμοσίας μετά τη νίκη της Σουηδίας.

Η Σουηδία, η οποία έχει μακρά ιστορία επιτυχίας στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, κατέλαβε την πρώτη θέση με τη συμμετοχή της Loreen. Το τραγούδι ήταν από την αρχή το αγαπημένο των οπαδών και αναμενόταν ευρέως ότι θα τα πήγαινε καλά. Ωστόσο, μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι ο διαγωνισμός είχε στηθεί υπέρ της Σουηδίας.

Η θεωρία συνωμοσίας που κάνει τον γύρο του διαδικτύου βασίζεται στους ABBA, οι οποίοι είχαν εξίσου εκπροσωπήσει την Σουηδία στον διαγωνισμό και είχαν κερδίσει το 1974. Έτσι αρκετοί ήταν οι θαυμαστές που έσπευσαν να σχολιάσουν στο Twitter, πως το γεγονός ότι η χώρα θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό το 2024, συμπίπτει με την επέτειο που συμπληρώνεται από τη νίκη των ABBA.

Φυσικά, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς, και ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision διαθέτει αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας είναι δίκαιη και διαφανής. Παρ' όλα αυτά, η θεωρία συνωμοσίας έχει κερδίσει έδαφος στο διαδίκτυο, με πολλούς οπαδούς της Eurovision να συζητούν για την εγκυρότητα της νίκης της Σουηδίας.

Look I'm not saying it's rigged but... Sweden winning the year before the anniversary of ABBA's win seems entirely too convenient to me #Eurovision pic.twitter.com/ugQeUzEBNa