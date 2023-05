Γερμανού στον Κύπριο παρουσιαστή: «Ντρέπομαι να σε δω στα μάτια» (vid)

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την προσωπική της αντίθεση με αυτή τη βαθμολογία όταν συνομίλησε με παρουσιαστή της κυπριακής τηλεόρασης.

Το 4άρι της ελληνικής επιτροπής στην Κύπρο, στον μεγάλο τελικό της Eurovision, σχολιάστηκε έντονα και η Ναταλία Γερμανού μέσω της εκπομπής της, συνδέθηκε ζωντανά με την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, μόλις συνδέθηκε με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά τόνισε: «ντρέπομαι να σε δω στα μάτια! Δεν έχω μούτρα ως Ελληνίδα και σου το λέω πολύ ειλικρινά. Δεν είμαι μέλος της επιτροπής, δεν ήμουν και δεν έχω υπάρξει ποτέ αλλά λατρεύω το τραγούδι του Andrew Lambrou».

«Δεν έχουμε μούτρα αλήθεια! Δεν μπορεί και εσείς να μην παραξενευτήκατε γιατί νιώσαμε και την αμηχανία σας. Το χειριστήκατε βέβαια με ψυχραιμία και χιούμορ, "thank you, next". Εντάξει, πάμε παρακάτω, τι να πείτε και εσείς αλλά δεν μπορεί να μην παραξενευτήκατε Αλέξανδρε» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

O Αλέξανδρος Ταραμουντάς παραδέχθηκε πως «αλήθεια παραξενεύτηκα και δεν ήξερα τι να πω. Έπρεπε να κρατήσω και τις ισορροπίες εκείνη τη στιγμή, θόλωσα όμως και δεν είχα κάτι να πω. Νομίζω πως από τη στιγμή που είδαμε την Ελλάδα και μετά σκοτείνιασαν όλα».