Eurovision 2023: Νικήτρια η Σουηδία - Η βαθμολογία και η κατάταξη των χωρών

Η Loreen κέρδισε για χάρη της Σουηδίας την Eurovision 2023 με 583 συνολικά βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τα στοιχήματα, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Φινλανδία και στην τρίτη θέση το Ισραήλ με 526 και 362 βαθμούς αντίστοιχα.

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2023 ολοκληρώθηκε με την Σουηδία να συγκεντρώνει 583 βαθμούς και να κερδίζει την πρωτιά για έβδομη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού, χάρη στο «Tattoo» που ερμήνευσε η Loreen στην κατάμεστη Liverpool M&S Bank Arena, γνωρίζοντας την αποθέωση.

With a record-equalling seventh victory, Sweden are the winners of the #Eurovision Song Contest 2023 🇸🇪🏆 pic.twitter.com/qyxLF77iao