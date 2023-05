Μητέρα σκότωσε τα παιδιά της επειδή τα θεωρούσε ζόμπι (vid)

Μια μητέρα στις ΗΠΑ κρίθηκε ένοχη για τον φόνο των παιδιών της, τα οποία θεωρούσε ζόμπι.

Μια Αμερικανίδα, που πίστευε ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, κρίθηκε χθες Παρασκευή (12/5) ένοχη για τον φόνο των δύο παιδιών της και για συνέργεια στον φόνο της πρώην συζύγου του άνδρα της, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ.

Η Λόρι Βάλοου και ο σύζυγός της Τσαντ Ντέιμπελ κατηγορούνταν για φόνους, συνωμοσία και απάτη. Μεταξύ άλλων η 49χρονη Βάλοου κατηγορούνταν για τον φόνο της 16χρονης κόρης της και του 7χρονου θετού γιου της, τους οποίους θεωρούσε, σύμφωνα με τους ερευνητές, «ζόμπι».

Ο Ντέιμπελ έχει γράψει πολλά βιβλία για το τέλος του κόσμου. Το ζευγάρι, μέλος μιας ακραίας αίρεσης των Μορμόνων, συναντήθηκε όταν συμμετείχαν σε ένα κίνημα που προετοιμαζόταν για το τέλος του κόσμου.

Η δικαιοσύνη της πολιτείας Άινταχο απήγγειλε εναντίον τους και κατηγορίες για απάτη επειδή συνέχισαν να λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα μετά την εξαφάνιση των παιδιών.

Idaho mother Lori Vallow Daybell was convicted in the murders of her two youngest children and a romantic rival.



Vallow Daybell showed no expression as the verdict was read. Some in the courtroom gallery wiped tears from their eyes. https://t.co/5QEXhROA8c pic.twitter.com/fsbgw5IoGx