Ο άνθρωπος που στοιχημάτισε το σπίτι του στη Eurovision

Πολλοί είναι αυτοί που δεν βλέπουν τη Eurovision απλά ως έναν μουσικό διαγωνισμό, αλλά ως μια ευκαιρία να στοιχηματίσουν. Όπως ο Ντάνιελ Γκουλντ, που επί χρόνια πόνταρε στα τραγούδια που μετείχαν στη διοργάνωση, παίζοντας ακόμη και το σπίτι του.

Οι φαν του διαγωνισμού περιμένουν πώς και πώς τη στιγμή που αρχίζει η ανακοίνωση των βαθμολογιών, όπως θα κάνουν το βράδυ του Σαββάτου (13/5), στον τελικό της Eurovision 2023. Όμως, αυτή η διαδικασία αποκτά άλλη βαρύτητα- και αγωνία- όταν το αποτέλεσμα κρίνει το αν θα κερδίσεις χιλιάδες ευρώ, ή θα χάσεις το σπίτι σου.

Αυτή την αγωνία βίωσε ο Ντάνιελ Γκουλντ το 2018, όταν στοιχημάτισε κυριολεκτικά το σπίτι του, για το αποτέλεσμα της Eurovision. Καθώς προχωρούσε η βραδιά και η ανακοίνωση των βαθμολογιών, δύο χώρες είχαν απομείνει να διεκδικούν τη νίκη: το Ισραήλ και η Κύπρος.

