Αστρονόμοι παρατήρησαν την μεγαλύτερη κοσμική έκρηξη στο διάστημα

Αστρονόμοι του Zwicky Transient Facility στην Καλιφόρνια παρατήρησαν έκρηξη 100 φορές το μέγεθος του ηλιακού συστήματος με φωτεινότητα περίπου 2 τρις φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήλιου.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της σχετικής μελέτης στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society «το γεγονός αυτό πιστεύεται ότι προκλήθηκε από ένα γιγάντιο νέφος αερίου, πιθανώς χιλιάδες φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, που καταβροχθίστηκε από μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα».

Το συμβάν εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2020 από το Zwicky Transient Facility στην Καλιφόρνια, το οποίο ερευνά τον νυχτερινό ουρανό για ξαφνικές αυξήσεις στη φωτεινότητα που θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν κοσμικά γεγονότα.

The largest explosion in space has been witnessed by a team of astronomers.



Experts said that the observed explosion is more than 10 times brighter than any known supernova (exploding star) https://t.co/z6RAAwvKfe