Στα 14 του έγινε μέλος της πιο σκληρής συμμορίας όπου ο μόνος τρόπος για να διαφύγεις είναι ο θάνατος 

Μεγαλώνοντας σε μια δύσκολη γειτονιά στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ο Gerardo Lopez ένιωθε ότι είχε λίγες επιλογές. Στην ηλικία των 14 ετών, πήρε τη μοιραία απόφαση να ενταχθεί στη διαβόητη συμμορία MS-13, η οποία είναι γνωστή για την ακραία βία και τις σατανιστικές τελετές της.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Lopez μίλησε για τις εμπειρίες του στη συμμορία και για το πώς κατάφερε να ξεφύγει. «Ήμουν απλώς ένα παιδί που αναζητούσε την αίσθηση του ανήκειν», είπε. «Δεν συνειδητοποίησα σε τι έμπλεκα μέχρι που ήταν πολύ αργά».

