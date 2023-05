Δισεκατομμυριούχος σκοπεύει να ξεγελάσει τον θάνατο: Επιθυμεί να καταψυχθεί ώστε να αναβιώσει στο μέλλον

Ο Peter Thiel, συνιδρυτής του PayPal και ένας από τους πρώτους επενδυτές του Facebook, είναι εδώ και καιρό ένας ένθερμος υποστηρικτής της παράτασης της ζωής και της έρευνας κατά της γήρανσης.

Ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έχει γίνει πρωτοσέλιδο για το ασυνήθιστο σχέδιό του να νικήσει τον θάνατο, καταψύχωντας το σώμα του μετά τον θάνατό του, με την ελπίδα να αναβιώσει στο μέλλον, όταν η τεχνολογία θα έχει εξελιχθεί αρκετά ώστε να τον επαναφέρει στη ζωή.

Ο Peter Thiel, συνιδρυτής του PayPal και ένας από τους πρώτους επενδυτές του Facebook, είναι εδώ και καιρό ένας ένθερμος υποστηρικτής της παράτασης της ζωής και της έρευνας κατά της γήρανσης. Τώρα πήγε τη δέσμευσή του σε ένα νέο επίπεδο, υπογράφοντας ότι θα συντηρηθεί κρυογονικά.

Billionaire Investor Peter Thiel Age 55 Paid To Have His Body Frozen In Hopes That In The Future Someone Can Bring Him Back To Life 🤯🧬 pic.twitter.com/hsrVgs2bhT