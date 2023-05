Γυναίκα μπερδεύτηκε στα σχοινιά ενός χαρταετού: Βρέθηκε στον αέρα για τουλάχιστον τριάντα δευτερόλεπτα (vid)

Η ιστορία της γυναίκας που την πήρε ο χαρταετός είναι μια προειδοποιητική ιστορία που αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη τήρηση των σωστών οδηγιών για το πέταγμα του χαρταετού.

Οι χαρταετοί υπάρχουν εδώ και αιώνες και αγαπιούνται από πολλούς για την απλότητα και την ομορφιά τους Παρά όμως την ομορφιά τους ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε ζωντανή σύνδεση. Μια γυναίκα μπερδεύτηκε στα σχοινιά του χαρταετού, με αποτέλεσμα να μπει σε κίνδυνο η ζωή της.

The Wind takes a Kite up and away with a woman attached... pic.twitter.com/hI0GaMsIIn