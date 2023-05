Το ψηλότερο βουνό στο ηλιακό σύστημα (vid)

Το βουνό πήρε το όνομά του από το σπίτι των θεών στην ελληνική μυθολογία, αντανακλώντας το δέος που προκαλεί το μέγεθος και το μεγαλείο του. Είναι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό σύστημα, με βάση που καλύπτει έκταση περίπου ίση με την πολιτεία της Αριζόνα.

Το ψηλότερο βουνό στο ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται στην επιφάνεια του Άρη. Αυτό το τεράστιο ηφαίστειο δεσπόζει πάνω από το γύρω τοπίο, φτάνοντας σε ύψος πάνω από 22 χιλιόμετρα στην κορυφή του.

