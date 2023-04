Γεγονός η πρώτη εκτόξευση του Starship: Ο πύραυλος εξερράγη μόλις εκτοξεύθηκε (vids)

Το διαστημικό σκάφος της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ, Starship, εξερράγη λίγο μετά την δοκιμαστική του εκτόξευση

Λίγο μετά την εκτόξευσή του από το Τέξας, ο τεράστιος πύραυλος Starship τον οποίο ανέπτυξε η εταιρία SpaceX για ταξίδια προς την Σελήνη και τον Άρη, εξερράγη στον αέρα κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής του πτήσης, σύμφωνα με τα μέσα που μετέδιδαν το συγκεκριμένο γεγονός.

The biggest and most powerful rocket ever built, Space X's Starship, launches in Texas before a "rapid unscheduled disassembly" during ascenthttps://t.co/hRvf4jIThd pic.twitter.com/XJ8YCayRF2