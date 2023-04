Το James Webb κατέγραψε τη σύγκρουση δύο γαλαξιών

Λαμπερή σαν νεογέννητο άστρο φαίνεται η σύγκρουση δύο σπειροειδών γαλαξιών, όπως την έχει καταγράψει το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Η σύγκρουση των δύο γαλαξιών, που μαζί είναι γνωστοί με το όνομα Arp 220, δημιούργησε μια υπέρυθρη λάμψη η οποία είναι τόσο φωτεινή όσο ένα τρισεκατομμύριο ήλιοι. Συγκριτικά, η φωτεινότητα του γαλαξία μας (του Milky Way) ισοδυναμεί περίπου με 10 δισεκατομμύρια ήλιους.

Η γαλαξιακή σύγκρουση Arp 200 βρίσκεται 250 έτη φωτός μακριά από τον αστερισμό του Όφεως και είναι η πιο φωτεινή από τις τρεις κοντινότερες στη Γη γαλαξιακές συγκρούσεις.

Αυτοί οι δύο γαλαξίες ξεκίνησαν να συγκρούονται πριν από περίπου 700 εκατομμύρια χρόνια. Καθώς τα αέρια και η σκόνη τους συγχωνεύτηκαν, δημιουργήθηκε αυτή η εξαιρετικά φωτεινή λάμψη που βλέπουμε στο κέντρο της εικόνας και θυμίζει τη γέννηση ενός αστεριού.

Shine bright like a ULIRG 💎



With the light of a trillion suns, an ultra-luminous infrared galaxy (ULIRG) shines in the latest @NASAWebb image. Located 250 million light-years away, this target is actually the result of two colliding spiral galaxies: https://t.co/HacRqL1KXy pic.twitter.com/cEo9t7nEg9