H Emine Dzhaparova, πρώτη Υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, στο TEDxAthens: «Οι Ουκρανές είναι φτιαγμένες από ατσάλι»

Η δημοσιογράφος και πολιτικός που, πλέον, είναι επικεφαλής της ουκρανικής επιτροπής στην UNESCO.

Η Emine Dhzaparova είναι δημοσιογράφος, τηλεοπτική παρουσιάστρια και πολιτικός. Κι από το 2020, είναι η πρώτη Υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου της, είναι επικεφαλής της ουκρανικής αποστολής στην UNESCO κι έχει αναλάβει την Πλατφόρμα της Κριμαίας, μία διεθνή μορφή διαβουλεύσεων και συντονισμού δράσεων των δυτικών εταίρων της Ουκρανίας με σκοπό την αποτροπή των συνεπειών και των απειλών της προσωρινής κατοχής της Κριμαίας από την Ρωσική Ομοσπονδία και την επιστροφή της χερσονήσου στον έλεγχο της Ουκρανίας.

Together with @AAzoulay and @ZelenskaUA, I visited the @UNESCO #WorldHeritage Site #SaintSophia in #Kyiv.I am grateful for #UNESCO's commitment to continued support to safeguarding of 🇺🇦 cultural heritage. Together we will preserve the historical and cultural masterpieces of 🇺🇦. pic.twitter.com/0JGlX2SIns