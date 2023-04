Ανάρπαστο το κρέας αρκούδας στους αυτόματους πωλητές στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία μας εκπλήσσει συνεχώς με τις καινοτομίες της. Αυτή τη φορά σίγουρα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, προωθώντας ένα νέο μοντέλο αυτόματων πωλητών που πουλάει φρέσκο κρέας αρκούδας.

Το μηχάνημα, στο βόρειο νομό Akita, έχει προσελκύσει μια σταθερή ροή πελατών από τότε που εγκαταστάθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

