Σπάταλη 5χρονη πήρε το κινητό της μητέρας και έκανε αγορές 3.000 δολαρίων (vid)

Σοκ υπέστη μία μητέρα από τη Μασαχουσέτη όταν ξαφνικά είδε να φτάνουν στο κατώφλι του σπιτιού της δέματα με παραγγελίες από την Amazon αξίας 3.000 χιλιάδων δολαρίων.

Οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν καταστήσει ευκολότερη από ποτέ την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από την άνεση του σπιτιού μας. Αλλά με αυτή την ευκολία έρχεται και η πιθανότητα για λάθη, όπως ανακάλυψε πρόσφατα μια μητέρα, στις ΗΠΑ, όταν η 5χρονη κόρη της έκανε κατά λάθος μια αγορά ύψους 3.000 δολαρίων στον λογαριασμό της στο Amazon.

Η μητέρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε δώσει στην κόρη της πρόσβαση στο τηλέφωνό της για να παίζει παιχνίδια. Χωρίς να το γνωρίζει, το νεαρό κορίτσι είχε επίσης πρόσβαση στην εφαρμογή Amazon και έκανε μια σειρά από αγορές.



Five-year-old Lila Varisco was playing on her mom's phone during a car ride and spent over $3,000 on her mom's Amazon account. The order included 10 motorcycles and 10 pairs of cowgirl boots. pic.twitter.com/EaBDCLCjtX