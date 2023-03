Saw: Θα την πιστέψεις! (vid)

Η ράπερ που με flow κοφτερό σαν λεπίδα σε ταξιδεύει στους δρόμους του σήμερα. Ακούστε την!

Για να πιστέψεις πρέπει να δεις και για να σεβαστείς πρέπει να ακούσεις. Κανόνας, γενικός, ιδιαίτερος, συλλογικός, ατομικός, κοινωνικός, καλλιτεχνικός. Στην περίπτωση της Saw η αίσθηση της όρασης είναι συνώνυμη του καταλαβαίνω. Και αυτή της ακοής; Αυτή ισοδυναμεί με το ταξιδεύω. Η εν λόγω ράπερ αυτό κάνει! Οι ρίμες και το flow της σε οδηγούν να την καταλάβεις και να ταξιδέψεις με τη θέλησή της. Αυτό που θέλει το εξωτερικεύει και το «ντύνει» με ήχους και εικόνες του σήμερα. Και μπορεί να μοιάζει με άλλες, μπορεί το ηχητικό-μουσικό περιβάλλον της να ανήκει σε ένα μεγάλο σύνολο, ωστόσο η (ραπ) παρουσία της ξεχωρίζει. Τη βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι αυτό που δίνει είναι δουλεμένο και με την προσωπική της ανησυχία μπλεγμένο. Την ακούς και αφήνεσαι στης διαδρομές που φτιάχνει η στιχουργία και το μπιτ. Η Saw είναι καλλιτέχνιδα που ενώνει τη φωνή της με αυτές που κάνουν τη ραπ συλλογική υπόθεση. Το φύλο της δίνει δύναμη και πιο καθαρή ματιά και χαίρεσαι να την ακούς και να τη βλέπεις. Αυτή η ράπερ έχει να πει πολλά, και τα λέει! Αυτή η ράπερ ξέρει ότι ανήκει στην κοινότητα και τη θέση της κερδίζει. Τη Saw την πιστεύεις, τη σέβεσαι. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς… [η φωτογραφία είναι από τη σελίδα της στο Spotify]

Βγαλμένη από το σύμπαν της Marvel!



Η Saw σαν ηρωϊδα βγαλμένη από το σύμπαν της Marvel σε συναντά και σε «χτυπά» με το αδιαπραγμάτευτο ραπ της. Και εντάξει, οι δρόμοι της δημιουργούνται πάνω στο στιβαρό boom bap, στο εθιστικό ντριλ και στο σωστό τραπ, όμως είναι το ύφος και τα λόγια που κάνουν το μικρόφωνο να πετάει «φωτιές». Το κοινωνικό στοιχείο κυριαρχεί θεματικά και η δύναμη της γυναίκας. Και κάπου εκεί σαν… μάγισσα πετά πάνω από τα κεφάλια αντιδραστικών ατόμων, κοντόφθαλμων νοικοκυραίων και νέων αγοριών που θέλουν το πουκάμισο κολλαριστό. Γι’ αυτό και θα σταθούμε λίγο παραπάνω στο κομμάτι «Φτου ξελευθερία». Όχι μόνο στο ακουστικό, ηχητικό, πεδίο, αλλά και στο οπτικό. Το βίντεο κλιπ [παραγωγή Sick Ape, σκηνοθεσία MindFill] είναι αυτό που λέμε «ντόπα»! Είναι η Saw. Πάνω σε μια ταράτσα, μάλλον στη Θεσσαλονίκη, με φίλους ρίχνει τις ρίμες της σαν καυτή βροχή που καίει τα στερεότυπα και τα αναμενόμενα που έχεις μάθει. Η άνεση, η σιγουριά και το ανυποχώρητο, της δίνουν θάρρος και θράσος. Και η Saw κινείται στις τσιμεντένιες κορυφές σαν την απειλή του εφησυχασμένου, του εξουσιαστικού, του σκουριασμένου. Με το flow της σε διαλύει σε χίλια κομμάτια και με το κοφτερό της χαμόγελο δεν αφήνει χώρο για αμφισβήτηση. Δώσε ρε Saw…

«Agias Sofias”, το νέο κομμάτι



Η καταγωγή της είναι από τη Θεσσαλονίκη, που τείνει να εξελιχθεί σε πατρίδα του ελληνικού ραπ. Στο ξεκίνημα της τρίτης δεκαετίας των 00’s μπήκε στον χώρο της μουσικής, στο γεμάτο προκλήσεις πεδίο του πεζού λόγου και του ρυθμού. Η παραγωγή της δεν είναι μικρή. Στο ενεργητικό της καταγράφεται μια ολοκληρωμένη δουλειά -Bad Trip (2022)- αρκετά σινγκλ, και μερικά εντυπωσιακά βίντεο κλιπ. Λίγο πριν γραφτεί το κείμενο ήρθε το τελευταίο της κομμάτι με το τίτλο «Agias Sofias». Τη μουσική παραγωγή υπογράφει ο “Wanton”. Η ισορροπία μπιτ-φωνής, ο τρόπος αφήγησης μεγαλώνει την ένταση και εντείνει τον ρυθμό. Ο τρόπος που κάνει ραπ αγγίζει τον ακροατή. Η Saw παίρνει θέση στα κοινωνικό/πολιτικά ζητήματα, είναι δεκτική σε νέες ιδέες, προκλήσεις, ενώ αποφεύγει τα κόμπλεξ και τον ναρκισσισμό. Σε αυτό το βοηθάει ότι ξέρει τον κόσμο της εργασίας και καταλαβαίνει τι σημαίνει καταπίεση, απομύζηση, εξάντληση. Η Saw συνέχεια μεγαλώνει το κοινό της και αυτό δεν σταματά εκπλήσσεται από τη δουλειά της. Η αίσθηση ότι μια… μάγισσα μας ψιθυρίζει τα σημερινά, τα προσωπικά, τα κοινωνικά, αυτή είναι που μας γοητεύει. Κι αν θέλετε να πάμε τον μύθο ακόμη πιο μακριά, η Saw είναι η «Αλίκη» που ανασταίνει τα θαύματα!

