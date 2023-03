Βρήκε απίστευτη κρυψώνα για να γλιτώσει από την αστυνομία και η φωτογραφία του έγινε viral

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες μέρες η φωτογραφία με έναν άνδρα να προσπαθεί να κρυφτεί από αστυνομικό.

Ίσως πρόκειται για μία από τις υποψήφιες φωτογραφίες της χρονιάς. Σε αυτή ένας άνδρας στην Αγγλία προσπαθεί να αποφύγει τη σύλληψη από την αστυνομία και ανεβαίνει σε μια ταράτσα. Ισορροπεί πάνω στο πλαίσιο του παραθύρου και ενώ ο αστυνομικός το έχει ανοίξει και κοιτάζει δεξιά και αριστερά.

Το περαστικό έλαβε χώρα στο Λίβερπουλ και τελικά ο 32χρονος παρά την παράτολμη προσπάθειά του, τελικά συνελήφθη. Ομολόγησε την ενοχή του για εμπόριο κάνναβης.

Παρόλα αυτά η εικόνα με τον 32χρονο να έχει σκαρφαλώσει στο παράθυρο και να στέκεται πάνω από τον αστυνομικό προκάλεσε τον θαυμασμό του διαδικτύου. «Οι τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο θυμίζει επεισόδιο των Looney Tunes», σχολίασε κάποιος.

