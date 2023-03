Η φυλακή «κόλαση» του Ελ Σαλβαδόρ άνοιξε τις πύλες της και υποδέχθηκε 2.000 νέα μέλη συμμοριών (vid)

Η «απάνθρωπη» μεγα-φυλακή αποκτά 2.000 νέους κρατούμενους σε μια κίνηση που θα μπορούσε να πάρει άσχημη τροπή.

Ο Raphael Rowe, δημοσιογράφος και παρουσιαστής, έχει βρεθεί μέσα σε μερικές από τις «σκληρότερες φυλακές του κόσμου», όπως καταγράφεται στη σειρά του Netflix, ωστόσο, υπάρχει μία που δεν έχει επισκεφθεί ακόμη.

Ένα νέο συγκρότημα φυλακών στο Ελ Σαλβαδόρ - που ονομάστηκε Κέντρο Περιορισμού για την Τρομοκρατία και χτίστηκε ειδικά για μέλη συμμοριών - άνοιξε πρόσφατα τα κάγκελα για μια ομάδα... 2.000 κρατουμένων.

Ωστόσο, οι αρχές έχουν δεχτεί αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αναστολή ορισμένων συνταγματικών δικαιωμάτων από το Κογκρέσο του Ελ Σαλβαδόρ τον Μάρτιο, η οποία έγινε σε μια προσπάθεια να πατάξουν περισσότερα μέλη συμμοριών μετά την έξαρση των δολοφονιών που σχετίζονται με συμμορίες.

Ο Rowe - ο οποίος πέρασε 12 χρόνια άδικα φυλακισμένος - έχει έκτοτε αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα του Κέντρου Περιορισμού για την Τρομοκρατία, το οποίο βρίσκεται στην Tecoluca, San Vicente, στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μοιράστηκε στο twitter ένα άρθρο που έγραψε για την Daily Mail, με το tweet να γράφει: «Αυτές οι σοκαριστικές εικόνες, με υποταγμένους κρατούμενους, θυμίζουν εκείνες που βλέπεις από στρατόπεδα συγκέντρωσης! Η απανθρωποποίηση εκείνων που μπορεί να πιστεύετε ότι είναι διαφορετικοί από εσάς είναι εγκληματική».

These shocking images, of submissive prisoners, are reminiscent of those you see from concentration camps! The dehumanisation of those you may believe are different from you is criminal. Read my article here in todays @DailyMailUK https://t.co/LiUTTs7yZk via @MailOnline