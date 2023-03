Ομάδα ψαράδων στην Αυστραλία έσωσε καρχαρία που είχε παγιδευτεί σε δίχτυα (vid)

Στα πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης φαίνονται δύο άνδρες στο νερό, ο ένας από τους οποίους κρατάει τον καρχαρία, ενώ ο άλλος φαίνεται να χρησιμοποιεί πένσα για να βγάλει τα αγκίστρια που είναι κολλημένα στον καρχαρία.

Μια ομάδα Αυστραλών ψαράδων έχει λάβει επαίνους στο διαδίκτυο, επειδή πήδηξαν στο νερό για να σώσουν έναν καρχαρία που είχε μπλεχτεί σε δίχτυα. Οι άνδρες βρήκαν τον καρχαρία στο κανάλι Dawesville στη Δυτική Αυστραλία, την Πέμπτη (09/03) και αμέσως αντιλήφθηκαν πως αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Στα πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης φαίνονται δύο άνδρες στο νερό, ο ένας από τους οποίους κρατάει τον καρχαρία, ενώ ο άλλος φαίνεται να χρησιμοποιεί πένσα για να βγάλει τα αγκίστρια που είναι κολλημένα στον καρχαρία. Μια γυναίκα κατέγραφε τη σκηνή, η οποία έκτοτε έχει γίνει viral στο TikTok, καθώς ακούγονται αρκετοί άνθρωποι να παρακολουθούν από την ακτή.

A group of fishermen are being hailed as heroes after jumping to the rescue of a shark with hooks, fishing lines and seaweed tangled in its mouth.



Six sinkers were removed by the good Samaritans shortly before they released the bronze whaler back into the ocean. #9News pic.twitter.com/0mrz9RdSzG