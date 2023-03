Τα Όσκαρ απέρριψαν το αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εμφανιστεί στη τελετή

Ούτε φέτος έγινε δεκτό το αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εμφανιστεί κατά την διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει γίνει δεκτός με ανοιχτές αγκάλες από τα βραβεία, τα κινηματογραφικά φεστιβάλ, ακόμη και από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αλλά όταν πρόκειται να βρει τηλεοπτικό χρόνο στην πιο πολυπόθητη τηλεοπτική εκπομπή, ο Ουκρανός ηγέτης αντιμετωπίζεται με ψυχρότητα.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ακαδημία σνομπάρει τον Ζελένσκι. Το περασμένο μήνα εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (εξ αποστάσεως). Πηγές λένε ότι ο ισχυρός ατζέντης της WME, Μάικ Σίμπσον, έκανε έκκληση στην Ακαδημία να συμπεριλάβει τον κωμικό ηθοποιό που έγινε πολιτικός, αλλά τον απέρριψαν .

The Oscars have turned down Ukrainian President Volodymyr Zelensky's request to appear on the show.



